Temasla da bulaşabilen kuduz, evcil hayvanlarda da görülebilir

Bitlis Adilcevaz'da köpek tarafından ısırılan çocuğun kuduza yakalandığının anlaşılması üzerine, bu hastalık tekrar gündem oldu. Seneler sonra görülen kuduz vakası nedeniyle vatandaşlar da hastalıkla ilgili araştırma yapmaya başladı.

Kuduzun bulaştığı takdirde tedavisi güç olan bir hastalık olduğunu söyleyen Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül, kuduz virüsünü taşıyan hayvanın başka bir canlıyı ısırması ya da temasıyla ortaya çıktığını anlattı. Bilinenin aksine kuduzun sadece köpekler yoluyla bulaşmadığının altını çizen Ergül, “Kuduz, doğadaki gerek sokak hayvanlarından gerek yaban hayatındaki canlıların vücudunda kuduz barındırdığında birbirini ısırmasıyla ortaya çıkan bir durumdur. Kedi, köpek haricinde tilki ve yarasa gibi yaban hayvanlarından da sıkça bulaşabiliyor” dedi.

Yalnızca ısırmayla değil hayvanların salyasıyla da kuduzun yayıldığını vurgulayan Ergül, “Elimizde yara, çizik gibi durum oluştuğunda veya ısırmamış bile olsa o canlının salyası vücudumuza bulaştığı zaman bile bu virüs bulaşmış olabilir. ‘Kuduz hastalığı yüzde 99,99 öldürücüdür; ancak aşılama yapıldığı zaman yüzde 100 korunabilen bir hastalıktır’ diye bir sloganımız var” dedi.

‘KUDUZ, İHBARI MECBURİ BİR HASTALIKTIR’

Kuduzla karşılaşılması durumunda ihbarın mecburi olduğunun altını çizen Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül, “Hayvanlardan insanlara geçen bir hastalık olduğu için ihbarı mecburi bir hastalıktır. Bununla ilgili öncelikle Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne dilekçe ile başvurulabilir. Kuduzla karşılaşan vatandaşlarımız ise devlet hastanesine ve Sağlık İl Müdürlüğüne başvurup aşılamaya başlaması gerekir. Çünkü kuduz belirtileri ortaya çıktığında geç kalınmış oluyor” diye konuştu.

‘KAYSERİ’DE SON VAKA 1,5 SENE ÖNCE GÖRÜLDÜ’

Kayseri’de kuduz vakasının 1,5 yıl önce bir ilçede görüldüğünü ve bölgenin karantina altına alındığını anımsatan Başkan Ergül, “Dönem dönem ister istemez ülke genelinde kuduz vakasıyla karşılaşabiliyoruz. Son olarak 1,5 sene öncesinde bir ilçemizde bu vaka çıkmıştı. Bölge karantina altına alındı ve bütün hayvanlar aşılandı. Birkaç aylık karantina süresinden sonra normale döndüler. Meslektaşlarımız bu vakayla karşılaştığında gerekli yerlere bildirim yapıyorlar zaten” ifadelerini kullandı.

‘ÇOCUKLAR KORKMASIN, KÖPEK ISIRIĞINDA HEMEN AİLESİNE SÖYLESİN’

Kedi veya köpek ile tehlikeli temas halinde korkulmaması gerektiğini ve çocukların ailelerine haber vermesi gerektiğini söyleyen Başkan Ergül, yalnızca sokak hayvanlarının değil evcil hayvanların da kuduz tehlikesi barındırdığını kaydetti. Mutlaka hayvanların aşı programına dahil edilmesi gerektiğini belirten Ergül, “Vatandaşlarımıza da uyarıda bulunmak isterim, Bitlis’te yaşanan vakada malum; öncelikle çocuklarımız korkmasın. Doğadaki bir kedi veya köpeği severken bile temas halinde ailelerine hemen söylesinler. Aileler de çok dikkatli olmak durumunda, devlet hastanesinde 7 gün 24 saat aktif halde kuduz birimi vardır, oraya gitmeliler. İlla ki sokak veya yaban hayvanı olmak durumunda değil, evcil hayvanların da riski vardır. En az 6 ayı doldurduğu zaman kedimizi veya köpeğimizi kuduz aşısı programına başlatmak gerekir. Sonrasında geçen her 6 ayda bir 2’nci doz kuduz aşısı olur. Sonrasında evcil hayvanlarımız muhakkak her yıl kuduz aşısı olmalıdır” uyarısında bulundu.