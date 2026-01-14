  • Haberler
  • Gündem
  • Temassız işlem limiti yarından itibaren bin 500 TL'den 2 bin 500 TL'ye çıkıyor

Temassız işlem limiti yarından itibaren bin 500 TL'den 2 bin 500 TL'ye çıkıyor

Kartlar ve mobil cihazlar üzerinden hiçbir temas gerektirmeden ödeme yapmaya imkan sağlayan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 15 Ocak'tan itibaren 1500 liradan 2 bin 500 liraya çıkarıldı.

Temassız işlem limiti yarından itibaren bin 500 TL'den 2 bin 500 TL'ye çıkıyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından bankalara gönderilen yazıda, 1 Temmuz 2024'te 1500 liraya çıkarılan temassız ödemelerde şifresiz işlem limitinin, 1,5 yıl sonra güncellendiği ifade edildi.Şifresiz işlem limitinin, 15 Ocak'tan itibaren 2 bin 500 lira olarak uygulanacağı bildirildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayserispor'da Beşiktaş mesaisi başladı
Kayserispor’da Beşiktaş mesaisi başladı
Bu Gece 72 Mahallenin daha yolu açıldı
Bu Gece 72 Mahallenin daha yolu açıldı
Büyükşehir'den Organik Tarım Eğitimi
Büyükşehir'den Organik Tarım Eğitimi
Yarıyıl Tatilinde Gençler İçin İngilizce kampı
Yarıyıl Tatilinde Gençler İçin İngilizce kampı
Başpolis Memuru Yakup Çakır, 'Atlara polis görevlerine uygun eğitim veriyoruz'
Başpolis Memuru Yakup Çakır, “Atlara polis görevlerine uygun eğitim veriyoruz”
Milletvekili Ataş, 'Bu dönemde anket yapmaları, diğer arkadaşlara saygısızlık'
Milletvekili Ataş, “Bu dönemde anket yapmaları, diğer arkadaşlara saygısızlık”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!