Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Kemal Kılıçdaroğlu’na “güveniyor musunuz?” diye soruyorlar. Ben güveniyorum” dedi.

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP tarafından Kayseri’de düzenlenen mitinge katıldı. Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlene mitingde vatandaşlara seslenen Karamollaoğlu, “15 gün sonra seçimler yapılacak. Zor bir dönemden geçtik. Cumhurbaşkanı 21 yıldır görevde bulunuyor. Anayasa izin vermemesine rağmen ’Bana 5 yıl daha verin Türkiye’yi uçuracağım’ dedi. Yeni söylemiyor, geçmişte de söyledi. Biz yapılanları inkar etmeyiz. Doğru yollar yaptılar, köprüler yaptılar. Bire mal olacak işi 3’e 5’e mal ettiler. Sırtımıza kambur oluşturdular. Bazı konularda ittifak etmemiz gerektiğini gördük. Ve 6 parti bir araya gelerek ittifakı oluşturduk. Derdimiz bu ülkenin ihtiyaçlarını giderebilmek. Ülkemize hakikaten dünya ülkeleri arasında en ileri noktaya taşıyabilmek. Herkesin mutlu olmasını temin edebilmek. Bizim ısrarla söylediğimiz birkaç nokta var. Biz memleketimizi yaşanabilir bir ülke haline getirmek istiyoruz. Bizim gibi inanlarda hatta düşünmeyenlerde bu ülkede yaşamaktan mutlu olsun istiyoruz. Bu bizim hedefimiz. Bunu sağlarsak yeniden büyük Türkiye doğar. Mazlumların yanında olan bir Türkiye oluşur. Bu oluşum yeni bir dünyanın kurulmasına vesile olur. Bu adımları atarken gözetmemiz gereken konu ahlaki ve manevi değerleri ve adaleti tesis etmek lazım. Adalet olmadan bir ülkede hiçbir şey olmaz. Biz bir araya geldiğimiz zaman elbette önce bir Cumhurbaşkanı seçilecek. Bu konuda ömrünü farklı kesimlerde bu millete hizmetle geçirmiş, sonunda CHP’nin genel başkanı olmuş Kemal Kılıçdaroğlu yapabilecek insandır. Bazen “güveniyor musunuz?” diye soruyorlar. Ben güveniyorum. Yemez ve yedirmez dediler. Bu çok önemlidir. Bir meseleyi çözmek için bütün gücünü ortaya koyar dediler. Derdimiz ve problemlerimiz çok. Benim kendisine bir güvenim var. Bende en çok etki bırakan özellik, kendisinin siyasete atıldıktan sonra bir noktada bir tavır sergiledi. “Geçmişte birçok şeyler olmuştur, gelin helalleşelim” dedi. Bu o kadar önemli tavır ki, bugün ki iktidar halleşmeye bile yanaşmadı. Helalleşme mefhumu önemlidir. Bu bende ki güven duygusunu pekiştirdi. Kendisiyle görüştüm ve toplantılara davet ettim. Her konuşmada verdiği mesaj gönlümüze taht kurdurdu. Bu seçimlerde de siz Kayserili kardeşlerimizden Kılıçdaroğlu’na sahip çıkmasını ve Cumhurbaşkanı olabilmesi için oy vermesini ve çevrenizdeki insanları ikna etmenizi istiyorum” şeklinde konuştu.

“Bu kadro iş başına gelirse yeni bir Türkiye kurulacak” diyen Karamollaoğlu, “Her yerde adalet gözetilecek. Biz harama el uzatmayız. Kimsenin malına göz dikmeyiz. Hiçbir zaman yetim malı yemeyiz ve israf etmeyiz. Görev verilecekse ehlini ararız. Devlet yönetiminde bu sözler büyük önem taşır. Adil olalım. Bunu bugün ki iktidar bir türlü anlayamadı. Adaleti dillerine alıyorlar ama ne olduğunu bilmiyor. Biz adaleti 15 Mayıs’tan sonra tesis edeceğiz. Kime haksızlığa uğrama endişesini taşımayacak. Bunlar devletin, yönetimin temelini oluşturmak için uygulanır. Onun arkasında da bu ülkeyi ayağa kaldırmak için topyekun seferberliğe ihtiyacı var” diye konuştu.

Karamollaoğlu, "Biz 85 milyonun hakkını gözetmekle mesulüz. Bunu gerçekleştireceğiz. Her sene dış ticaret açığımız büyüyor. Her ay büyüyor. Bir kere de ihracatımız, ithalatımızdan fazla olsun. Bunu önleyin. Yoksa ülkeyi satsanız ödeyemezsiniz. Parsel parsel de satıyorlar. Eskiden fabrikalar satılıyordu, şimdi tarlalar satılıyor. Düne kadar fabrika almak isteyenler, alıyordu. Şimdi gelmiyor, başka yerde oturuyor ve tarla satın alıyor. Kendisine de vatandaşlık veriliyor. Şimdi Türkiye’ye gelmemiş insan oy kullanacak. Dış politika konusu da aynı. Dış politika da güven içerisinde olmayı isteriz. Bunun da adımı atılacak ve bölgede barışı sağlayacağız" dedi.