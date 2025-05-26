Temiz Çevre İçin Ortak Sorumluluk Çağrısı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla caddeler ve parkları titizlikle temizlerken, vatandaşlara çevreyi koruma çağrısında bulundu.

Temiz Çevre İçin Ortak Sorumluluk Çağrısı

Büyükşehir Belediyesi, merkez ilçelerle iş birliği yaparak, şehrin meydanları, caddeleri ve parklarında özverili temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, temiz bir Kayseri için toplumun her kesiminin duyarlı davranması gerektiği vurgulandı. Vatandaşlar, esnaflar, sürücüler ve parklarda dinlenen misafirler dahil herkesin çevreyi korumak ve temiz tutmak adına sorumluluk alması gerektiği belirtildi.

Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi

Açıklamada, atıkların geri dönüşümü ve hafriyat atıklarının belirlenen alanlara dökülmesi konularında ortak bir mücadele gerektiği ifade edildi. Ayrıca, trafikte izmarit atanlar ve parklarda çekirdek kabukları bırakanların çevre kirliliğinin başlangıcını oluşturduğu hatırlatıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, çevreyi kirletenlere yönelik cezai yaptırımları uygulamaya devam ediyor.

Millet Bahçesi'nde Temizlik Sorunu

Türkiye’nin en büyük millet bahçelerinden biri olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde de temizlik sorunları gözlemleniyor. Piknik masalarının etrafında bırakılan çöpler ve yerlere atılan plastik tabaklar, parkın doğal güzelliğini gölgeliyor. Büyükşehir ekipleri, Kayserililerin daha sağlıklı bir çevrede yaşaması için özveriyle çalışsa da, ziyaretçilerin bu çabalara destek vermemesi, çevre kirliliğini önlemeyi zorlaştırıyor.

Herkesin Katkısı Önemli

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, temiz bir çevre için herkesin katkısının büyük önem taşıdığını belirterek, “Temiz bir Kayseri hepimizin sorumluluğudur” mesajını veriyor. Bu çağrı, çevre bilincinin artırılması ve sürdürülebilir bir yaşam alanı yaratılması adına büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.

Haber Merkezi

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