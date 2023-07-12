Temizlemek için girdiği plastik su tankında mahsur kaldı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde temizlemek için girdiği plastik su tankında havasızlıktan fenalık geçiren şahıs itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İlçeye bağlı Boğazköprü Mahallesi’nde meydana gelen olayda yabancı uyruklu M.S. (19) temizlemek için plastik su tankına girdi. Şahsın tanktan çıkamaması üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tankın içerisinde mahsur kalan ve havasızlıktan fenalık geçiren şahsı yarım saatlik çalışma sonucu çıkardı. Ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan M.S. tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.