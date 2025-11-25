Temizlik için girdiği evden ziynet eşyası çalan şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Danişment Şehit Oktay İzgi Polis Merkezi Amirliği ve Hırsızlık Büro ekiplerinin malvarlığına karşı işlenen suçların aydınlatılması ve faillerinin yakalanması amacıyla yaptığı ortak çalışma neticesinde;

Melikgazi İlçesi Esenyurt Mahallesi'nde bir ikamette temizlik amacıyla bulunan şahsın, ev sahibine ait ziynet eşyalarını çalması ile meydana gelen "Evden Hırsızlık" olayını gerçekleştirdiği ve olay yerinden ayrıldığı tespit edilen A.A.(22) yapılan takip sonucu suça konu ziynet eşyaları ile birlikte yakalanarak hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.

Ele geçirilen suça konu malzemeler 1 adet künye, beştaş pırlanta yüzük ve 4 çift küpe sahibine teslim edildi.