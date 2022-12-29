Temizlik İmandan, Camilerin Temizliği Talas'tan

Talas Belediyesi, ilçe genelindeki camilerde temizlik ve dezenfeksiyon çalışmasına devam ediyor.

Belirli periyotlarla süren uygulama çerçevesinde Talas’ın 36 camisi detaylı temizlikten geçiriliyor. Özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı cuma günleri ibadetten önce yapılan dezenfeksiyon ve hijyen çalışmalarıyla sağlıklı koşullarda ibadet imkanı sağlanıyor. Gerçekleştirilen faaliyetlerde birlikte cami girişlerinde yer alan ayakkabılıklardan pencerelere kadar her nokta özenle temizlenirken, halı gibi yüzeylerde ise bakteri oluşumuna engel olmak için ilaçlamalar yapılıyor. Ayrıca soluma yoluyla bulaşabilecek virüs ve bakteri kaynaklı hastalıklara karşı da cami içleri özel olarak ilaçlarla korunuyor.

Konuyla ilgili kısa bir değerlendirmede bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın; “Çok şükür koronavirüsün o sıkıntılı günlerini de geride bıraktık. O dönemde başlattığımız hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarımız şimdi rutin hale geldi. Özellikle vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı ibadethaneler olan camilerimizde belirli aralıklarla bu çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bütün hemşehrilerimize sağlıklar diliyorum” dedi.