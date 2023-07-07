Temizlik personelinden yüzleri güldüren davranış

 Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çöp toplayan temizlik personeli, her gün çöp topladığı Mahallede bulunan çocuklara şeker dağıtıyor. 

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  • 07.07.2023 11:06
  • Güncelleme: 07.07.2023 11:06
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Temizlik personelinden yüzleri güldüren davranış

Kayserinin Melikgazi ilçesinde çöp toplayan temizlik personeli, her gün çöp topladığı Tınaztepe Mahallesi’nde bulunan çocuklara şeker dağıtıyor. Görevli her gün geldiği mahallede eldivenini çıkararak önceden hazırladığı şekerleri mahallede kendisini bekleyen çocuklara veriyor. Çocuklar ise çöp kamyonunun sesini duydukları anda çöp konteynerinin yanına koşarak şekerlerini alıyor. 

Çöp toplayan temizlik personeline teşekkürlerini ileten Mahalle sakini Rıza Bozdağ, “İşte dünyayı güzelleştiren insanlar. Mahallemizde çöp toplayan temizlik görevlisi arkadaşlardan biri, her gün, bizim binanın önüne gelince elindeki eldiveni çıkartıp temiz eliyle önceden hazırladığı şekerleri cebinden çıkartıyor ve binamızın sevimli çocuklarına veriyor. Çocuklar da amcaları gelmeden önce çöp kamyonunun sesini duyunca hemen çöp konteynerinin yanına koşup yerlerini alıyorlar. İyi ki varsın koca yürekli insan! Sana sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

1ha

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