Temizlik personellerinden Kayserispora destek 

Kocasinan Belediyesi, sosyal medya hesabında yapmış olduğu paylaşımda temizlik personelleri, çöpleri çöp arabasına gol atar gibi atarak Kayserispor'a destek verdiklerini gösterdi.

Temizlik personellerinden Kayserispora destek 

Kocasinan Belediyesi, sosyal medya hesabında dikkat çekici bir video paylaştı. Temizlik personelleri, çöpleri çöp arabasına gol atar gibi atarak Kayserispor’a destek verdiklerini gösterdi. Öte yandan Kocasinan Belediyesi, yapmış olduğu paylaşımda cumartesi günü saat 13.30’da oynanacak Kayserispor-Gaziantep FK maçında da Kayserispora başarılar dilediklerini belirtti.

Haber Merkezi

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