Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı
Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre Temmuz'da tüketici enflasyonu aylık yüzde 9,49, yıllık yüzde 47,83 oldu. Akademisyenlerden oluşturulan Enflasyon Araştırma Grubu'na (ENAG) göre ise Temmuz'da tüketici fiyatları aylık yüzde 13,18 oranında arttı.
- 03.08.2023 10:55
- Güncelleme: 03.08.2023 10:55
TÜİK, 2023 yılı Temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Verilere göre tüketici fiyatları Temmuz’da bir önceki aya göre yüzde 9,49, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 31,14, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,83 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 57,45 olarak gerçekleşti.
ENAG’A GÖRE TEMMUZ ENFLASYONU
Akademisyenlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) da Temmuz ayı enflasyon rakamlarını duyurdu. ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Temmuz ayında yüzde 13,18 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı yüzde 122,88 olarak gerçekleşti.
1ha
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