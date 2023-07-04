Temmuzda şaşırtan görüntü: Şimşekler geceyi aydınlattı
Kayseri'de temmuz ayında çakan şimşekler geceyi gündüze çevirdi.
- 04.07.2023 00:15
- Güncelleme: 04.07.2023 08:47
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri’de temmuz ayında çakan şimşekler geceyi gündüze çevirdi.
Hava derecesinin özellikle öğle saatlerinde arttığı Kayseri’de gece saatlerinde şimşek çaktı. Develi ilçesinde çakan şimşekler, geceyi gündüze çevirdi. Vatandaşlar da şimşeklerin çaktığı anları kaydetti.
İHA
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