Tenis kortlarından 60 bini aşkın vatandaş faydalandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın gayretleri ile 2024 yılı Avrupa Spor Şehri olan Kayseri’deki Büyükşehir’e ait tenis kortlarından bugüne kadar 60 bini aşkın sporsever faydalandı.

Kayseri’yi endüstri ve ticaret şehri olmanın ötesinde turizm, tarım, eğitim, gastronomi, kütüphaneler, müzeler şehri yapma yolunda çalışmalar yaparak, geliştirme gayreti gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bir yandan da kenti spor şehri haline getirmek için donatırken, çeşitli proje ve etkinliklerle de bu amaca yönelik mesafe alıyor.

BÜYÜKKILIÇ, AVRUPA SPOR ŞEHRİ ÜNVANININ İÇİNİ DOLDURUYOR

Kayseri’nin, ACES Europe Derneği tarafından 2024 Yılı Avrupa Spor Şehri ilan edilmesinde özveri gösteren Büyükkılıç, bu ünvanın içini, şehre kazandırdığı spor tesisleri ile de dolduruyor. Başkan Büyükkılıç’ın son süreçte şehre kazandırdığı, içerisinde giyinme odaları, duş alanları ve otopark donatıları bulunan ve tenis severlerin yılın her döneminde kullanabildiği yüksek standartlı iki adet kapalı tenis kortu 57 bin 365’i yetişkin, 4 bin 923’ü ise çocuk olmak üzere toplam 62 bin 288 kişiye hizmet verdi.

ÖTE YANDAN TENİS TURNUVALARI DA GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Büyükşehir Belediyesi’nin tenis kortlarında, diğer taraftan her yıl Spor A.Ş. ev sahipliğinde onlarca sporcunun katıldığı yüzlerce maçın oynandığı turnuvalar gerçekleştirilerek, dereceye giren sporcular ödüllendiriliyor ve spor ile sporcuya destek sağlanıyor.