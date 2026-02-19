Teravih Sonrası Gönül Buluşması'nda Başkan Büyükkılıç, Ergenç Ailesine Konuk Oldu

Çay Daveti ve Samimi Sohbetler

Başkan Büyükkılıç, Erdal Ergenç’in çay davetine katılarak, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ile birlikte vatandaşlarla bir araya geldi. Bu buluşmada, misafirperverliği dolayısıyla Ergenç’e teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, “Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin” diyerek, toplumsal dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

Bu etkinlik, Ramazan'ın ruhunu yansıtan bir birliktelik örneği olarak dikkat çekerken, vatandaşlarla olan ilişkilerin güçlenmesine de katkı sağladı. Tasmakıran Camii'nde gerçekleşen bu samimi buluşma, Kayseri'deki toplumsal dayanışmanın güzel bir örneği oldu.