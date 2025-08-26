Tercih sonuçları son değil: Psikolojik destekle yol haritası çizilmeli

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, istedikleri bölüme yerleşemeyen ya da hiçbir programa yerleşemeyen öğrenciler için duygusal olarak zorlu bir süreç başladı. Klinik Psikolog Büşra Erdem, bu süreçte yaşanan hayal kırıklığı, stres ve umutsuzluk gibi duygularla baş etmenin yolları hakkında bilgiler verdi.

Klinik Psikolog Büşra Erdem istedikleri bölüme yerleşemeyen ya da hiçbir programa yerleşemeyen öğrencilere nasıl yaklaşılması konusunda bilgiler vererek, “Aslında bu bir başarısızlık değil. Çünkü hayat tek bir duraktan oluşmuyor. Belki şu an gençler için hani hayatta başarısız olduğu bir süreç gibi gelebilir ama daha önlerinde birçok durak olacak ve belki ilerleyen duraklarda geçmişe dönüp baktıklarında bunu hatırlamayacaklar bile. Aslında şöyle, geçen sene sınav döneminde ne gibi eksikliklerim vardı? İşin psikolojik boyutunu nasıl yönettin? Nerelerde eksik kaldım ya da nerelerde desteğe ihtiyacım var? Bence en önemli nokta belki de burası. Bu sene çevremden, eğitim anlamında, ailemden psikolojik anlamda ne gibi bir desteğe ihtiyacım var? Bunları tespit edip aslında bildikleri bir yolu daha deneyimli bir şekilde yürüme fırsatı da diyebiliriz.Artık tercihler kapandı, bu süreç bitti. İyisiyle kötüsüyle geride kaldı. O yüzden bu durumun başarısızlığını ya da işte keşke şöyle yapsaydım, böyle olsaydı gibi söylemler çocuğa stresten başka aslında çok da bir şey yüklemiyor olacak. Ortak beklenti çok önemli. Artık yeni bir süreç var. Ailenin beklentileri neler? Çocuğun beklentileri neler? Sadece ailenin beklentisiyle yeniden bir sene geçirmek değil ya da çocuğun gerçekçi olmayan bir beklentisiyle yeni bir süreç değil. Ortak bir beklenti zemini oluşturup, destek mekanizmasını buna göre kurup yeni döneme güçlü başlamak bence önemli. Biz sınav senesinde görüyoruz ki aslında bu bir psikolojik strateji sınavı aynı zamanda. Sadece bilgiyi değil, stresi de yönetme sınavı. O yüzden bu seneye kaygısını ya da günlük yaşam rutinini bozacak derecede stresin etkilendiği aileler ve çocukları belki yeni dönemde ders çalışma planlamalarına başlamadan önce psikolojik bir yardıma da kaynak ayırabilirler. Çünkü biliyoruz ki kaygı yönetildiğinde ve stres kontrol altına alındığında öğrenme becerilerimiz de artıyor. O yüzden aslında biz biliyoruz ki sınav senesinde stresini, kaygısını yönetebilen öğrenciler bu süreçte bilgiyi öğrenmeye de daha açık oluyorlar ve çok daha planlı, çok daha kontrollü bir süreç yönetiyorlar. O yüzden gerektiğinde psikolojik destek ve yardım almaya açık olmak çok kıymetli" ifadelerinde bulundu.