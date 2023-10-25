Tereyağı hırsızlığına 5 yıl 11 ay hapis cezası

Kayseri'de marketten tereyağı çaldığı iddia edilen bir şahsa, çıkarıldığı mahkeme tarafından 5 yıl 11 ay hapis cezası verildi.

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  • 25.10.2023 15:53
  • Güncelleme: 25.10.2023 17:52
Tereyağı hırsızlığına 5 yıl 11 ay hapis cezası
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de marketten tereyağı çaldığı iddia edilen bir şahsa, çıkarıldığı mahkeme tarafından 5 yıl 11 ay hapis cezası verildi.

Kayseri Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuklu sanık H.D., Müşteki O.G. ve sanığın avukatı hazır bulunurken, tutuksuz sanık G.C. de duruşmaya katılmadı. Tutuklu Sanık H.D. ifadesinde olay günü sarhoş olduğunu ve yanında bulunan silahın arkadaşı G.C.’nin aracından aldığı oyuncak silah olduğunu ifade etti.

Market çalışanı O.G. ise olay günü sanık H.D.’yi elinde poşetle marketin giriş kapısından çıkmaya çalışırken gördüğünü söyledi. Poşet içerisinde markette bulunan tereyağı olduğunu fark edince sanıktan ödeme yapmasını istediğini söyleyen O.G., "Sanık elini beline atınca silahı gördüm. Kapıyı açıp gitti. İleride bekleyen bir araca binerek uzaklaştı. Polise haber verdim. Sanık H.D. o gün sarhoştu. Olayda yönlendirme olduğunu, bilinçli yapmadığını düşünmüyorum. Zarar ödendi, sanık H.D.’den şikayetçi değilim" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti Sanık H.D.’ye ‘silahla yağma’ suçundan 5 yıl 11 ay hapis cezası vererek tahliyesine karar verdi. Sanık G.C. için de delil yetersizliğinden beraatine karar verdi.

İHA

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