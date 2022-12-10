Terk edilmiş köyde çektiği videoyu 5 milyon kişi izledi

Sivas'ta bir fotoğrafçının terk edilmiş köyde çektiği video 5 milyon kişi tarafından izlendi, videoya gelen yorumlar ise izlenmesinin nedenini ortaya koydu.

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  • 10.12.2022 12:28
  • Güncelleme: 10.12.2022 12:28
Terk edilmiş köyde çektiği videoyu 5 milyon kişi izledi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ta bir fotoğrafçının terk edilmiş köyde çektiği video 5 milyon kişi tarafından izlendi, videoya gelen yorumlar ise izlenmesinin nedenini ortaya koydu.

Sivaslı doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Mustafa Aslan, doğaya ve yaban hayatına dair çektiği video ve fotoğraflarla adından sıkça söz ettiriyor. Aslan, son olarak gece yıldızları fotoğraflamak için terk edilmiş bir köye giderek işe koyuldu. Cep telefonuyla uzun pozlama tekniği kullanarak ortaya çıkardığı eşsiz fotoğrafların yanı sıra Aslan, fotoğrafların çekim aşamalarını bir video haline dönüştürdü. Aslan, bu anları sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Videonun yüklenmesinin ardından bugüne kadar toplamda 5 milyon 76 bin 781 kişi tarafından görüntülenip 242 bin 870 kişi tarafından beğenilirken bin 447 kişi tarafından yorum yapıldı. Köyün terk edilmiş olmasından kaynaklı yapılan yorumlar ise dikkat çekti. Yapılan ilginç yorumlardan bazıları ise; ‘Arkadaş içeride çarpılmayınca kendini de çekmiş’, ‘Cinli video çekiyorsun sandım’, ‘O sırada alkış tutan cinler’ şeklinde oldu.

“Paranormal yerlere çektiler”

Doğa Fotoğrafçısı Mustafa Aslan, terk edilmiş köyde çektiği videonun insanlar tarafından paranormal yerlere çekildiğini belirterek, “Geçtiğimiz günlerde Sivas’ın terk edilmiş bir köyüne giderek gece gökyüzünde yıldızları çekmek istedim. Burada da bir video yaptım ve sosyal medya hesabımda paylaşmamın ardından viral oldu. Birçok insan paylaştı ve paranormal yerlere çektiler. Ben daha çok fotoğraf ve teknik bilgilerden bahsederken insanlar terk edilmiş köye gitmenin korkunçluğundan bahsettiler. Bu etkileşimle birlikte videonun izlenme sayısı 5 milyonu geçti ve birçok farklı yerde video paylaşıldı” şeklinde konuştu.

“İnsanların bir kısmı ise telefonla böyle fotoğraflar çekilebileceğini düşünmüyordu"

Doğa Fotoğrafçısı Aslan, İnsanların bir kısmının telefonla böyle fotoğraflar çekilebileceğini düşünmediğini belirterek, “Benim için terk edilmiş köy adı üstünde terk edilmiş ve benden başka kimsenin olmadığı bir yerdir. Köye yanımda fotoğraf çektiğim bir arkadaşımla gittik ve aklıma farklı bir şey gelmediği için korkmadım. İnsanların bir kısmı ise telefonla böyle fotoğraflar çekilebileceğini düşünmüyordu. Normalde gece yıldız fotoğraflarken ne kadar az ışık varsa o kadar güzel sonuç elde edebilir. Bu yüzden bu terk edilmiş köyü seçtim” dedi.

“Genelde insanların odak noktası paranormal olaylardı"

Aslan, videoda genelde insanların odak noktasının paranormal olaylar olduğunu söyleyerek, “Oldukça fazla yorum geldi. Genelde insanların odak noktası paranormal olaylardı. Bu konuda da farklı yorumlar aldım. Bir çok kişi fotoğraflarda farklı bir canlının ya da nesnenin görüneceğini düşünmüşler. Onlar korku filmi izler gibi izlemişler. Aslında benim bahsetmek istediğim her şey eğlence üzerineydi. Ama İnsanlar farklı bir noktaya takılmışlar. Videoyu yaparken ben çok eğlendiğim için insanların seveceğini düşünüyordum. Ama bu kadar insana ulaşacağını tahmin etmemiştim” ifadelerini kullandı.

İHA

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