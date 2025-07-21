Terlemeye botoks çözümü
Yaz aylarında koltuk altı terinden rahatsız olan veya aşırı terleyen vatandaşlar, çözüm olarak koltuk altı botoksunu tercih ediyor. Medikal Estetik Hekimi Mustafa Boyraz, konuyla ilgili, 'Koltuk altı bölgesi çok ıslanan, kıyafetlerde renk değişikliği olan hastalarda bu yöntem oldukça uygundur. Çok ciddi riskleri yoktur. Yazı çok rahatlıkla, konforlu bir şekilde geçirebilirler. Etkisi ortalama 4-6 ay sürüyor. Yani yaz başında yaptırırlarsa yaz ayını konforlu bir şekilde geçirirler' dedi.
Yaz sıcaklarının gelmesiyle birlikte terleme ve kötü koku, vatandaşlar için sorun haline gelebiliyor. Bu nedenle son dönemde koltuk altı terlemesiyle baş etmek isteyenler, koltuk altı botoksuna yöneliyor.
Medikal Estetik Hekimi Mustafa Boyraz ise işlemle ilgili, “Koltuk altı botoksu, koltuk altı bölgesinde aşırı terleyen insanlara uyguladığımız etkili bir yöntemdir. Yaz aylarını daha konforlu ve kuru geçirmeleri için yapılan basit bir işlemdir. Ameliyat gerektirmez, etkisi 4 ila 6 ay sürer. Terleme azaldığı için kötü koku da azalır. Herhangi bir zararı yoktur ama hastalara önerimiz; işlemi mutlaka doktor kliniklerinde yaptırmaları, merdiven altı yerlerden uzak durmalarıdır” ifadelerini kullandı.