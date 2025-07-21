Terlemeye botoks çözümü

Yaz sıcaklarının gelmesiyle birlikte terleme ve kötü koku, vatandaşlar için sorun haline gelebiliyor. Bu nedenle son dönemde koltuk altı terlemesiyle baş etmek isteyenler, koltuk altı botoksuna yöneliyor.

Medikal Estetik Hekimi Mustafa Boyraz ise işlemle ilgili, “Koltuk altı botoksu, koltuk altı bölgesinde aşırı terleyen insanlara uyguladığımız etkili bir yöntemdir. Yaz aylarını daha konforlu ve kuru geçirmeleri için yapılan basit bir işlemdir. Ameliyat gerektirmez, etkisi 4 ila 6 ay sürer. Terleme azaldığı için kötü koku da azalır. Herhangi bir zararı yoktur ama hastalara önerimiz; işlemi mutlaka doktor kliniklerinde yaptırmaları, merdiven altı yerlerden uzak durmalarıdır” ifadelerini kullandı.