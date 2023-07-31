Terlemeye karşı bitkisel çözüm: Şeb taşı

Kayseri'de aktarlık yapan Muhammed Hanzala Altun, sıcak havalarda terleme ve ter kokusuna karşı bitkisel çözümler olduğunu söyleyerek, 'Terlemeyi önlemek için kadın ve erkeklerde farklı çözümler öneriyoruz' dedi.

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  • 31.07.2023 10:07
  • Güncelleme: 31.07.2023 11:22
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Terlemeye karşı bitkisel çözüm: Şeb taşı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de aktarlık yapan Muhammed Hanzala Altun, sıcak havalarda terleme ve ter kokusuna karşı bitkisel çözümler olduğunu söyleyerek, “Terlemeyi önlemek için kadın ve erkeklerde farklı çözümler öneriyoruz” dedi.

Hormonlardan dolayı kadın ve erkeklerde terlemeye karşı bitkisel çözümlerin farklılık gösterebileceğini söyleyen Aktar Muhammed Hanzala Altun, “Bu sene yaşanan iklim değişikliklerinden dolayı sıcaklıklar fazlasıyla arttı. Şu an yoğun bir sıcaklık içerisindeyiz. Bunun için de bizim tavsiyemiz öncelikle vücudun sıvı kaybını önlemek için bol miktarda sıvı tüketilmesini tavsiye ediyoruz. Bununla beraber biraz daha besin değeri yüksek gıdalar, vücudu yormayacak ama sıvı değeri yüksek gıdaların tüketilmesini tavsiye ediyoruz. Bize genelde terleme şikayeti ile erkekler ve kadınlar ayrı olarak geliyor. Hormon bozukluklarından dolayı normal rutininden daha çok terleyenler oluyor. Biz kadınların hormonel bozuklukları için aslan pençesi, civan perçemi ve biberiye tavsiye ediyoruz. Bunların üstlerine ekleme yapılabilecek otlar da mevcut. Erkekler için de adaçayı, papatya gibi rahatlatıcı şeyler veriyoruz. Hormonlarının düzenlenmesi için kullanılan şeyler tavsiye ediyoruz” dedi.

Altun, doğada her şeyin bir çözümü olduğunu söyleyerek, “Kadın ve erkekte fark ediyor bunlar. Bunun yanı sıra da bol miktarda terlemeye karşı şeb taşı da kullanabilirler. Ter kokusunu önlemek için şeb taşına yasemin yağı, lavanta yağı sürüp doğal deodorant şeklinde kullanabilirler. Bunda da erkek ve kadında önerilerimiz değişmiyor aynı şekilde kullanabilirler. Şeb taşı tedavisi çok eskiden gelen bir tedavi yöntemidir. Bunun üzerine biraz daha iyileştirmek için kadınlar yasemin yağını daha çok tercih ediyor ter kokusunu bastırdığı için. Lavanta ve vanilya yağı da kullanılabilir. Doğada her şeyin çözümü var. Allah’ın vermiş olduğu bitkilerden kullanılabilecek çok sayıda ürünler var” ifadelerini kullandı.

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İHA

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