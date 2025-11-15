Termal içlik ne işe yarar?
Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte içlik giymek vücut ısısını korurken, vücut ısısını koruyarak soğuk havaya karşı direnç sağlar.
İçlik, genellikle kış aylarında giyilen, tercihen termal kumaşla üretilen bir giysi çeşitidir. Termal içlik, vücut ısısını koruyarak soğuk havaya karşı direnç sağlar. Kişi terlediğinde üzerinde ıslaklık kalmaz, rüzgar çarpmasını önler ve soğuk algınlığı riskini azaltarak bir çok hastalığın önüne geçer. Soğuk havalarda giyilen içlik, vücut kaslarının da sıcak kalmasını sağlayarak; bel ağrısı, boyun tutulması ve eklem hassasiyeti gibi kas rahatsızlıklarını rahatlatır.