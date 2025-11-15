Termal içlik ne işe yarar?

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte içlik giymek vücut ısısını korurken, vücut ısısını koruyarak soğuk havaya karşı direnç sağlar.

Termal içlik ne işe yarar?

İçlik, genellikle kış aylarında giyilen, tercihen termal kumaşla üretilen bir giysi çeşitidir. Termal içlik, vücut ısısını koruyarak soğuk havaya karşı direnç sağlar. Kişi terlediğinde üzerinde ıslaklık kalmaz, rüzgar çarpmasını önler ve soğuk algınlığı riskini azaltarak bir çok hastalığın önüne geçer. Soğuk havalarda giyilen içlik, vücut kaslarının da sıcak kalmasını sağlayarak; bel ağrısı, boyun tutulması ve eklem hassasiyeti gibi kas rahatsızlıklarını rahatlatır.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kış lastiği denetimlerinde 20 araç kontrol edildi
Kış lastiği denetimlerinde 20 araç kontrol edildi
Kayseri barosu: 'Bu şehirde hiçbir kadının 'bir sonraki haber' olmasına izin vermeyeceğiz'
Kayseri barosu: “Bu şehirde hiçbir kadının "bir sonraki haber" olmasına izin vermeyeceğiz”
Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen Rabia Alaca, toprağa verildi
Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen Rabia Alaca, toprağa verildi
Vali Çiçek, 'Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi 'kimse yok mu' diyenlerin evi olacak'
Vali Çiçek, “Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi 'kimse yok mu' diyenlerin evi olacak”
MEB'den genç girişimcilere istihdam fırsatı
MEB’den genç girişimcilere istihdam fırsatı
İncesu'da karla mücadele çalışmaları
İncesu’da karla mücadele çalışmaları
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!