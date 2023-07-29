Terör Gazisi Eraslan Son Yolculuğuna Uğurlandı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör saldırısı sonucu yaralanan ve o tarihten bu güne kadar tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Sözleşmeli Er İsmet Eraslan son yolculuğuna uğurlandı.

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  • 29.07.2023 19:08
  • Güncelleme: 31.07.2023 08:59
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Terör Gazisi Eraslan Son Yolculuğuna Uğurlandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde terör saldırısı sonucu yaralanan ve o tarihten bu güne kadar tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Sözleşmeli Er İsmet Eraslan son yolculuğuna uğurlandı.

Hayatını kaybeden İsmet Eraslan’ın cenazesi Kalem Kırdı Camiinde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kartal Asker Şehitliği’nde toprağa verildi. Cenaze törenine Vali Gökmen Çiçek’in yanı sıra, Kayseri milletvekilleri Murat Cahit Cıngı, Şaban Çopuroğlu, Garnizon Komutan Vekili Tuğg. Vedat Öncel, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Jandarma Komutanı Tuğg. Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, STK temsilcileri, Eraslan’ın ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Cenaze töreninde aileye başsağlığı ve sabır dileyen Vali Gökmen Çiçek, “Bir yıl önce onu dört yıldır tedavi gördüğü hastanede ziyaret etmiştim. Bu süre zarfında tedavisi ile ilgili sürekli bilgiler aldım. Maalesef kahramanımızı kaybettik. Derin üzüntü içerisindeyiz. Kendisine Allah’tan rahmet kederli ailesine başsağlığı diliyorum, milletimizin başı sağ olsun” dedi.

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İHA

Kayseri Gündem
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