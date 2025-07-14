Terör operasyonunda 15 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı
Kayseri'de polis ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturmaları kapsamında toplamda 15 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturmaları kapsamında 5, dini istismar eden terör örgütleri soruşturmaları kapsamında 2, ekipler büro amirliği ve risk analizi büro amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda 8 şahıs olmak üzere, toplamda 15 kişi hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.