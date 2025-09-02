Terör operasyonunda bylock kullanıcısı yakalandı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bylock kullanıcısı Ö.A. (40) isimli şahıs saklandığı adreste yakalanarak cezaevine gönderildi.