Terör operasyonunda bylock kullanıcısı yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bylock kullanıcısı Ö.A. (40) yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bylock kullanıcısı Ö.A. (40) isimli şahıs saklandığı adreste yakalanarak cezaevine gönderildi.

