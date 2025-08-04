Terör örgütü bağlantılı 6 şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik son 1 haftada gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturmaları kapsamında 2, dini istismar eden terör örgütlerinin soruşturmaları kapsamında 2 ve Ekipler Büro Amirliği ve Risk Analizi Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda 2 kişi olmak üzere toplamda 6 kişi yakalanarak haklarında gerekli yasal işlemler yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada; “Terör Örgütleriyle mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve iş birliği içerisinde halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır” ifadelerine yer verildi.