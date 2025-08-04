Terör örgütü bağlantılı 6 şahıs yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından son 1 haftada terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, 6 şahıs yakalandı.

Terör örgütü bağlantılı 6 şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik son 1 haftada gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturmaları kapsamında 2, dini istismar eden terör örgütlerinin soruşturmaları kapsamında 2 ve Ekipler Büro Amirliği ve Risk Analizi Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda 2 kişi olmak üzere toplamda 6 kişi yakalanarak haklarında gerekli yasal işlemler yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada; “Terör Örgütleriyle mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve iş birliği içerisinde halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır” ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi
Yorumlar 1
Kayserili 04 Ağustos 2025 10:28

Emniyetimizi tebrik ediyorum.Yolları acik olsun.Birde ozellikle Beyazsehir de korna terörüne care bulsalar cok memnun olacagiz.Valla evlerde oturmak,geceleri uyumak haram oldu.Yuksek sesle araba muziği dinlemek bizi perişan ediyor.

Bakmadan Geçme

Kayseri'de Kaçak Kazı Operasyonu: Dronla Suçüstü
Kayseri'de Kaçak Kazı Operasyonu: Dronla Suçüstü
Narkotik operasyonunda 15 kişi tutuklandı
Narkotik operasyonunda 15 kişi tutuklandı
1 haftada 288 aranan şahıs yakalandı: 95'i tutuklandı
1 haftada 288 aranan şahıs yakalandı: 95'i tutuklandı
Mustafa Elitaş, Kocasinan Akademi Tesisleri'ni Gezdi
Mustafa Elitaş, Kocasinan Akademi Tesisleri'ni Gezdi
Dadaloğlu Avşar Kültür ve Sanat Şenlikleri Paneli: Birlik ve Beraberlik Vurgusu
Dadaloğlu Avşar Kültür ve Sanat Şenlikleri Paneli: Birlik ve Beraberlik Vurgusu
Meteoroloji Katlı Kavşağı İnşaatı Devam Ediyor
Meteoroloji Katlı Kavşağı İnşaatı Devam Ediyor
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!