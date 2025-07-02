Terör örgütü operasyonunda 55 kişiye yasal işlem

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; Dini istismar eden terör örgütlerine yönelik yapılan soruşturmalar kapsamında 7, FETÖ terör örgütü soruşturmaları kapsamında 20, Ekipler Büro Amirliği ve Risk Analizi Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda 28 şahıs olmak üzere toplamda 55 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.