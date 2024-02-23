Terör örgütü şüphelisi yakalandı
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'nca PYD/YPG silahlı Terör Örgütü'ne yönelik yapılan çalışmalarda yabancı uyruklu 1 kişi yakalandı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı’nca PYD/YPG silahlı Terör Örgütü’ne yönelik yapılan çalışmalarda; yabancı uyruklu 1 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre jandarma ekiplerince PYD/YPG Silahlı Terör Örgütüne yönelik Kocasinan İlçesinde çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda Suriye uyruklu 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs; sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslimedildi.
İHA
Bakmadan Geçme
Kayseri 19. Tarım Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı
Gazetemiz eski Yazı İşleri Müdürü Cengiz Taştan Erciyesevler Muhtar Adayı
Arıkan'ın 'Gençkart' projesi heyecan uyandırdı
Başkan Yalçın: 'Yaptıklarımızı bir saate sığdıramıyoruz'
Başkan Büyükkılıç'tan gençlere 'indirim' furyası
Başkan Güneş'ten çiftçilere 'kuraklık' uyarısı: 'Çiftçilerimiz kuraklık sigortalarını mutlaka yaptırsınlar'