Terör örgütü üyesi 3 kişi tutuklandı, 9 şüpheli aranıyor

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda terör örgütü üyesi oldukları belirlenen 3 şahıs yakalandı.

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  • 04.04.2023 09:13
  • Güncelleme: 04.04.2023 09:27
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Terör örgütü üyesi 3 kişi tutuklandı, 9 şüpheli aranıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda terör örgütü üyesi oldukları belirlenen 3 şahıs yakalandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Mart ayı içerisinde yapılan faaliyetlerde Terör ile mücadele çerçevesinde FETÖ/PDY, PKK ve DEAŞ terör örgütleri suçlarından 12 olayda 12 şüpheli hakkında işlem yapıldı. İşlem yapılan 3 şüpheli tutuklanırken, 9 şüphelinin de yakalama çalışmaları devam ediyor.

Yine ekipler tarafından faaliyet dönemi içinde yapılan çalışmalarda, 4 uyuşturucu madde imal ve ticareti, 7 kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma, 1 suç işlemek amacıyla örgüt kurma, 2 izinsiz kazı yapmak, 1 resmî belgede sahtecilik ve 2 göçmen kaçakçılığı olayı ortaya çıkarıldı. Bu olaylarda 29 şüpheli yakalanırken, yapılan operasyonlarda bin 711 adet uyuşturucu hap, 814 gram uyuşturucu madde, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi, 5 adet tabanca ve 8 adet de muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.

Ekiplerin çalışmalarında 42’si kablo, 27’si evden, 7’si kamu, kurum ve kuruluşlarından, 6’sı bağ, bahçe ve tarladan, 4’ü iş yerinden, 2’si otodan hırsızlık, 3’ü hayvan hırsızlığı ve 19’u dolandırıcılık olmak üzere toplam 110 olayda 44 şüpheli yakalanırken, yakalanan 21 şüpheli tutuklandı.

Jandarma ekipleri tarafından emniyet ve asayişin sağlanması amacıyla eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Türkiye ve Kayseri Huzur Güven Uygulamalarında 6 bin 201 şahıs sorgulandı. Uygulamada 62 umuma açık yer, 239 metruk bina, 200 okul çevresi ve 155 park ve bahçe kontrol edilerek, çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 13 şahıs yakalandı. Yapılan denetimlerde Suriye uyruklu 2 şahsa 8 bin 110 TL idari para cezası uygulandı. Kontrol edilen 3 bin 30 araçtan arandığı tespit edilen 29 araç yakalanırken, 74 araca idari yaptırım uygulanarak 6 araç trafikten men edildi.

İHA

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