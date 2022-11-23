Terör örgütüne üye olan ve ülkeye kaçak olarak giren 1 kişi yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ülkemizde faaliyet gösteren terör örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda yapılan istihbari çalışmalar ve detaylı araştırmalar neticesinde; Suriye Ülkesinde bulunduğu dönem içerisinde, PKK/PYD/YPG Silahlı Terör Örgütü bünyesinde silahlı faaliyet yürüttüğü ve yurda yasadışı giriş yaptığı tespit edilen, Suriye uyruklu (1) şüphelinin yakalanmasına yönelik Develi ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyondan 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonda şüpheliye ait birçok dijital materyal ele geçirildi. Şüpheli işlemlerinin tamamlanmasına müteakip adli makamlara sevk edilecek.

Ayrıca, adreste yapılan arama sonucu bir miktar uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde ve uyuşturucu madde kullanımına yarayan birçok aparat, 1 adet av tüfeği ile 1 adet tabanca ve tabancaya ait 1 adet şarjör ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli kişi ve aynı evde ikamet eden şahsa uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak, 6136 Sayılı Kanun’a Muhalefet suçlarından soruşturma başlatıldı.