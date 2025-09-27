Terör örgütüne üye olmak suçundan aranan kadın yakalandı
Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından aranan şahısların saklandıkları adreslere gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.T. saklandığı adreslerde yakalanarak cezaevine gönderildi.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ve Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde; FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.T. saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.