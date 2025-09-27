  • Haberler
  • Asayiş
  • Terör örgütüne üye olmak suçundan aranan kadın yakalandı

Terör örgütüne üye olmak suçundan aranan kadın yakalandı

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından aranan şahısların saklandıkları adreslere gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.T. saklandığı adreslerde yakalanarak cezaevine gönderildi.

Terör örgütüne üye olmak suçundan aranan kadın yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ve Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde;  FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.T. saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Akar'dan Dünya Gündemine ve Milli Birliğe Vurgu: '86 Milyon Tek Yürek Olursa Aşamayacağımız Engel Yok'
Akar’dan Dünya Gündemine ve Milli Birliğe Vurgu: “86 Milyon Tek Yürek Olursa Aşamayacağımız Engel Yok”
İNOVDER İno Business programı düzenlendi
İNOVDER İno Business programı düzenlendi
40 yıl hapis cezası ile aranan firari yakalandı
40 yıl hapis cezası ile aranan firari yakalandı
Kayseri'de yasa dışı bahis çetesi operasyonu 11 kişi yakalandı
Kayseri'de yasa dışı bahis çetesi operasyonu; 11 kişi yakalandı
Narko-Asayiş uygulamasında 74 şahıs yakalandı
Narko-Asayiş uygulamasında 74 şahıs yakalandı
Terör örgütüne üye olmak suçundan aranan kadın yakalandı
Terör örgütüne üye olmak suçundan aranan kadın yakalandı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!