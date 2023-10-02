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Terör şehidi Bozlağan'ın cenazesi için Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Bakan Kayseri'ye geldi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Ankara'da gerçekleştirilen bombalı saldırının faili olan 2 teröristin şehit ettiği Mikail Bozlağan'ın cenaze törenine katılmak için Kayseri'ye geldi. Sivil şehit Bozlağan'ın cenazesi Develi'de düzenlenen tören sonrası toprağa defnedilecek.
- 02.10.2023 12:23
- Güncelleme: 02.10.2023 12:23
Ankara’da meydana gelen bombalı saldırının failleri Kayseri’nin Develi İlçesinde veteriner teknikerini şehit ettikten sonra aracını gasp etmişti. Veteriner teknikeri Mikail Bozlağan’dan gasp ettikleri araçla İçişleri Bakanlığı önünde iki terörist dün bombalı saldırı gerçekleştirmişti. Başına isabet eden kurşun sonrası vefat eden şehit Mikail Bozlağan için Develi’de tören düzenlenecek.
Düzenlenen törene katılmak için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Kayseri’ye geldi. Bozlağan düzenlenecek tören sonrası Develi Avlağa Mezarlığına defnedilecek.