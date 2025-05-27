Terör suçundan aranan iki kişi yakalandı
Kayseri'de, polis ekipleri tarafından hakkında 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç polis memuru M.B. (60) ile S.D. (57), saklandıkları hücre evinde yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan eş zamanlı çalışmalar neticesinde; hakkında 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ByLock kullanıcısı, ihraç polis memuru M.B. (60) ile aynı suçtan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.D. (57), örgütün 'gaybubet' olarak adlandırdığı hücre evinde yakalanarak cezaevine teslim edildi.