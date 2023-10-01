Teröristlerin öldürdüğü şehit Bozlağan’a tören düzenlenecek

Ankara Kızılay’da sabah saatlerinde meydana gelen bombalı saldırı Kayseri'nin Develi ilçesi Küçükkünye Mahallesi’nde 24 yaşındaki Mikail Bozlağan’a ait araçla gerçekleştirildi. ‘38’ Kayseri plakalı aracı gasp etmek için veteriner teknikeri Bozlağan’ın yolunu kesip kafasına silahla ateş eden iki terörist araçla birlikte olay yerinden uzaklaştı.

Bozlağan, vurulduğu yerin yakınında köprü altında bulundu ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şehit Bozlağan, yarın Develi Merkez Camiinde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Develi Avlağa Mezarlığına defnedilecek. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın da katılması bekleniyor.