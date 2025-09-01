  • Haberler
  • Terörle mücadelede 1 haftada 14 şahıs hakkında yasal işlem uygulandı

Terörle mücadelede 1 haftada 14 şahıs hakkında yasal işlem uygulandı

Kayseri'de polis ekiplerince terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik gerçekleştirilen 1 haftalık çalışmalar neticesinde 14 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 1 haftalık çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalar neticesinde; FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturmaları kapsamında 1, Dini istismar eden terör örgütlerine yönelik yapılan soruşturmaları kapsamında 5, Ekipler Büro Amirliği ve Risk Analizi Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda 8 şahıs olmak üzere toplamda 14 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler uygulandı.

