Terörle mücadelede 1 haftada 14 şahıs hakkında yasal işlem uygulandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 1 haftalık çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalar neticesinde; FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturmaları kapsamında 1, Dini istismar eden terör örgütlerine yönelik yapılan soruşturmaları kapsamında 5, Ekipler Büro Amirliği ve Risk Analizi Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda 8 şahıs olmak üzere toplamda 14 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler uygulandı.