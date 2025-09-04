'Terörsüz Türkiye' sözü, İyi Partili Ofluoğlu'nun neden 'tüylerini diken diken' ediyor?

Yeraltı Çarşısı’nda esnafla bir araya gelen İYİ Parti heyeti, esnafın sorun ve taleplerini dinledi. Ziyaret sırasında konuşan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kevser Ofluoğlu: “'Terörsüz Türkiye' algısıyla milleti bölmek istiyorlar; Türk, Kürt, Arap diye. Biz etle tırnak olduk. Kim bölebilir? Biz ne zaman savaştık ki şimdi barışalım” dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kevser Ofluoğlu, İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır, İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Ali Demir, İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Tansu Şener ve beraberindeki heyet ilk olarak il başkanlığını ardından Kayseri Barosu’nu ziyaret etti.

Ardından heyetin Kayseri Ticaret Odası ve Kayseri Ticaret Borsası’nı ziyaret etmesiyle program Yeraltı Çarşısı’nda devam etti. Burada esnafla bir araya gelen İYİ Parti heyeti sorun ve talepleri dinledi. Esnaf ziyareti sırasında konuşan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kevser Ofluoğlu: “Kayseri denildiğinde ticaret erbabı insanlar akla geliyor. Hakikaten de öyleler. Müşteriyi karşılamaları. Yani biz siyasetçiyiz ama tutumları da çok güzel, çok nezaketli. İçinde bulundukları sıkıntıyı da öyle feveran ederek değil, nezaketle anlatıyorlar. Aslında esnafın probleminden ziyade, burada harcama yapanın geliri önemli. Vatandaşın geliri azaldığında, onların geliri de azalıyor. Bu böyle bir şey. Onlar her ne kadar şunu söylüyorlar: 'İşte biz şu ana kadar ki birikimlerimizi harcayarak ayakta durmaya çalışıyoruz' Burası küçük esnaf neticede. Büyük işletmeler değil buralar ve anladığım kadarıyla çarşıdaki esnafın çoğu da böyle söyledi. Özellikle burada daha çok orta ve dar gelirli vatandaşların alışveriş yaptığı bir çarşıymış, en eski çarşılarından Yeraltı Çarşısı. Burada bile alışverişin geçen yıla oranla neredeyse yarı yarıya azaldığını, gelirlerinin ama giderlerinin de bu oranda arttığını söylüyorlar. Aslında bu ülkenin yönetilemeyişinin de bir yansıması. Ama burada her şeye rağmen bir çiftçi genç gördüm. Evlenmek istediğini söyledi. 'Kaç lira maliyet?' dedim. Ortalama ve köy düğünü yapacakmış bu çocuk, salonda tutmamış. Yemeklerini de bir aşçı tutmuşlar, kendileri yapacaklar. Anadolu'nun kültüründe bu var. 'Ne kadar maliyet tuttu aşağı yukarı?' dedim. '2 milyon lira' dedi. Ben şimdi AK Parti iktidarına sormak istiyorum. Diyor ki: 'Niye Türkiye'de' diyor, 'çocuk sayısı azaldı?' Yahu çocuklar nasıl evlenecek? Kendileri evlenemezken, kendileri hayatı idame ettiremezken, çocuklar, evlenen gençler evlenebiliyorsa, şanslılarsa, nasıl çocuk yapacaklar? İşte mesele bu. Aslında gerçekten bir beka meselesi bu. Dinamik nüfus şart, yani çocuk sayısı gerçekten artmalı. Ama bunun için onlara destek olunmalı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 150 bin TL kredi veriyor. Bunu geri ödemesiz veriyor 2 yıl. 2 yıl sonra geri alıyor ve bunu da herkese vermiyor. 2 asgari ücret giriyorsa eve hesaplayalım 44 bin TL. Bir köy düğünü bile 2 milyon liraya mal olmuş. Onun için gerçekler üzerinden, memleketi gözeten politikalar izlemeli. Ama 23 yıl ne yaptılarsa gelecekte yapacakları da bu. Bir de bunun üstüne ülkenin bölünmez bütünlüğü ve Türk milletinin bölünmez bütünlüğü üzerine söylemleri var. Yani 'terörsüz Türkiye' algısıyla milleti bölmek istiyorlar; Türk, Kürt, Arap diye. Biz etle tırnak olduk. Kim bölebilir ki? Biz ne zaman savaştık ki şimdi barışalım. Bakın her şey gerçekleri örtmek için aslında. Burada da çok duygulandım. Çocukları görünce yani ben de emekli albayım aslında. 'Terörsüz Türkiye' dediklerinde teröre teslimiyet olarak algıladığım süreçte tüylerim diken diken oluyor. Söylemleri kanıma dokunuyor. Ama bu çocuklar olduğu sürece o Toroslar'da bir tane çadırda duman tüttüğü sürece Türk milleti var olacaktır. Kimse de bölemez” ifadelerini kullandı.