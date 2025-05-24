Ters şeritten ilerleyen 2 araca 18 bin 534 lira ceza

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "Kuzey çevre yolu harikalar diyarı kavşağında araçlar tersten ilerliyor sürücüler dikkatli olunuz" ve "Organize 16. cadde kırmızı ışık ihlali lütfen trafik kurallarına uyalım" konulu paylaşımlarla ile ilgili olarak çalışma başlattı.

"Kuzey çevre yolu harikalar diyarı kavşağında araçlar tersten ilerliyor sürücüler dikkatli olunuz" paylaşımına konu 2 araç ekipler tarafından tespit edilerek ve araçların tescil plakasına 18 bin 534 TL cezai işlem uygulandı.

Ayrıca "Organize 16. cadde kırmızı ışık ihlali lütfen trafik kurallarına uyalım" paylaşımına konu araç ekiplerce tespit edilerek aracın tescil plakasına 2 bin 167 TL cezai işlem uygulandı.