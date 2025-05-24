Ters şeritten ilerleyen 2 araca 18 bin 534 lira ceza

Polis ekipleri tarafından tersten ilerlediği tespit edilen 2 araç sürücüsüne 18 bin 534 lira ve kırmızı ışık ihlali yapan araç sürücüsüne ise 2 bin 167 lira ceza verildi.

Ters şeritten ilerleyen 2 araca 18 bin 534 lira ceza

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "Kuzey çevre yolu harikalar diyarı kavşağında araçlar tersten ilerliyor sürücüler dikkatli olunuz" ve "Organize 16. cadde kırmızı ışık ihlali lütfen trafik kurallarına uyalım" konulu paylaşımlarla ile ilgili olarak çalışma başlattı.

"Kuzey çevre yolu harikalar diyarı kavşağında araçlar tersten ilerliyor sürücüler dikkatli olunuz" paylaşımına konu 2 araç ekipler tarafından tespit edilerek ve araçların tescil plakasına 18 bin 534 TL cezai işlem uygulandı.

Ayrıca  "Organize 16. cadde kırmızı ışık ihlali lütfen trafik kurallarına uyalım" paylaşımına konu araç ekiplerce tespit edilerek aracın tescil plakasına 2 bin 167 TL cezai işlem uygulandı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

102 noktada operasyon: 113 aranan şahıs yakalandı
102 noktada operasyon: 113 aranan şahıs yakalandı
Milletvekili Böhürler ve Prof. Dr. Buzpınar, Filistin meselesini Kayseri'de ele aldı
Milletvekili Böhürler ve Prof. Dr. Buzpınar, Filistin meselesini Kayseri’de ele aldı
Ailesine karşı 'yağma' suçuyla yargılanan şahıs için karar çıktı
Ailesine karşı 'yağma' suçuyla yargılanan şahıs için karar çıktı
Milletvekili Genç'e CHP'den önemli görev
Milletvekili Genç’e CHP'den önemli görev
Kayseri'de Öğrencilerden Afet Farkındalığı İçin Özgün Kamu Spotları
Kayseri'de Öğrencilerden Afet Farkındalığı İçin Özgün Kamu Spotları
Melikgazi'de Yenilikçi Yatay Mimari Projesi İlerliyor
Melikgazi'de Yenilikçi Yatay Mimari Projesi İlerliyor
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!