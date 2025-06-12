Ters yönde ilerleyen 26 araca toplam 240 bin TL ceza

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri "Hatalı Sollama", “Araçlar Ters Yönde İlerliyor” ve "Sürücü Trafiği felç etti" konulu paylaşımlarla ile ilgili olara çalışmalar gerçekleştirdi. Hatalı Sollama paylaşımına konu araç tespit edilerek araç sürücüsüne 2 bin 167 TL cezai işlem uygulandı.

Araçlar Ters Yönde İlerliyor paylaşımına konu 26 araç tespit edilerek araç sürücülerine toplam 240 bin 942 TL cezai işlem uygulandı.

Sürücü Trafiği felç etti paylaşımına konu araç tespit edilerek araç sürücüsüne 10 bin 260 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca sürücünün ehliyeti muhafaza altına alınarak psikiyatri yönünden muayenesinin yapılması için sağlık kuruluşuna sevk edildi.