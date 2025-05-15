Ters yönde ilerleyen sürücüye para cezası

Kayseri'de ekipler trafiği tehlikeye atarak ters yönde ilerleyen sürücüyü tespit ederek 9 bin 267 lira cezai işlem uyguladı.

Ters yönde ilerleyen sürücüye para cezası

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehrin huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri 14.05.2025 (dün) sosyal medyada ‘Cumhuriyet Meydanı’nda araç ters yönden ilerledi’ paylaşımı üzerine harekete geçti. Çalışmalar doğrultusunda paylaşımdaki trafiği tehlikeye atan söz konusu araç tespit edildi. Araç sürücüsüne Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 9 bin 267 lira cezai işlem uygulandı. 
Öte yandan Emniyet Müdürlüğü ihbarda bulunan vatandaşlara teşekkür etti.

Haber Merkezi

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