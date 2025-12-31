Terziler Odası'nda Seçim Yarışı: Mehmet Gavurgacı İddialı

Toplam 881 üyesi bulunan Terziler Odası Başkan Adayı Mehmet Gavurgacı, seçildiği takdirde yapacağı hizmetleri anlatmak üzere üye ziyaretlerine devam ediyor.

Mehmet Gavurgacı, üyelerin basit usül muhasebe işlerinin ücretsiz yapılması, toplu tedarik anlaşmaları yaparak üyelerin ucuz ürün teminini sağlamak, makina alım ve bakım anlaşmaları yaparak uygun fiyatlı servis avantajı sağlamak, meslek eğitim atölyeleri kurmak, e-ticaret konusunda üyelerine destek vermek, üyelerinin ev, işyeri ve villa parseli konusunda toplu talep oluşturup, ucuz arsa temin etmek ve üyelerin sağlık ve diğer harcamaları konusunda toplu anlaşma yaparak fiyat avantajı sağlamak gibi bir çok hizmeti gerçekleştirerek üyeleri için aktif ve faydalı hizmetler üreteceğini ifade etti.

Gazetemizi ziyaret eden Terziler Odası Başkan Adayı Mehmet Gavurgacı aktif bir yönetim anlayışı ile terzilik ve konfeksiyonculuk mesleğinin itibarını artırmaya çalışacaklarını ifade etti.