Tesbih Ustası Alemdar, “Tesbihlere elimizde tek tek işleme yapıyoruz”

Tesbih, yüzyıllar boyunca zikir çekmek için kullanılmasının yanında, tesbih koleksiyoncularının da ilgi odağı olmaya devam ediyor. Tesbih ve gümüş ustası Erkan Alemdar, atölyesinde tesbih üzerine gümüş işleme yapıyor. Atölyesinde konuşan Alemdar, “CNC makinası yokken habbeleri ellerimizle deliyorduk. CNC makinası son 6 yıldır piyasada. Bu makineden işlerimizi seri bir şekilde çıkartabiliyoruz. Makine deldikten sonra tesbihlere elimizde tek tek işleme yapıyoruz. Ardından buradaki makinelerde zımpara ve cilalama işlemi yapıyoruz. Tesbihe gümüş işliyoruz. Gümüş işlemenin dışında başka bir işlem yapmıyoruz” şeklinde konuştu.

‘EVDE ÇALIŞARAK GEÇİMİNİ SAĞLAYAN BAYANLAR VAR’

Tesbih işlemesinin gümüş yoğunluğuna göre değiştiğini, ev hanımlarına da istihdam sağladıklarını ifade eden Alemdar, “Bir tesbihin işlemesi, gümüşün yoğunluğuna göre değişir. Yoğun bir tesbihse 12 saat sürebiliyor. İşlemesi biraz daha azsa 4-5 saat sürebiliyor. İşlemenin yoğunluğu ile alakalı. Fiyatlar 2 bin liradan başlar, yukarı doğru gider. 10 bin liraya, 20 bin liraya olan da var. Özel talep de olabiliyor. Kendine tarz isim isteyenler oluyor. Yaptıranın ismi neyse tesbihin habbesini ve imamesini ona göre işliyoruz. Evde tesbih yapan bayanlarımız var. Biz bu tesbihlerden veriyoruz, evde yaptıktan sonra ücret karşılığı bize getirirler biz de alırız. Bu şekilde geçimini sağlayan bayanlar da var. Evde bayanlar oturdukları yerde işlerini yapıyor. Günde 4-5 saat zaman ayırdıklarında ücret karşılığında yapıp bize getiriyorlar. Atölyemizde de cilalama ve zımpara işlemi yaparak satışa hazır hale getiriyoruz” ifadelerinde bulundu.