Tescilli Zara Balı'nda rekoltede düşüş bekleniyor

Sivas'ta Haziran ayında etkisini gösteren yağmurlar bal üreticilerini olumsuz etkiledi. Kent genelinde etkisini gösteren yağmurlar bal arılarını strese girmesine neden oldu.

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  • 01.07.2023 10:37
  • Güncelleme: 01.07.2023 10:37
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Tescilli Zara Balı'nda rekoltede düşüş bekleniyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ta Haziran ayında etkisini gösteren yağmurlar bal üreticilerini olumsuz etkiledi. Kent genelinde etkisini gösteren yağmurlar bal arılarını strese girmesine neden oldu.

Sivas’ta Haziran ayı boyunca etkisini gösteren yağmurlar, bal üreticilerini olumsuz etkiledi. Yoğun yağışlar arıların kovandan çıkmasına müsaade etmezken bal arılarının strese girmesine neden oldu. Bal üreticileri strese giren arıların oğul verdiğini ve bununda rekoltede düşüşe neden olduğunu söyledi.

"Geçen sene bin 400 ton olan bal üretimimiz bu yıl düşer"

Bal üretiminde düşüş beklediklerini ifade eden Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, “Zara; Türkiye’de en fazla bal üreten ilçeler arasında listenin ilk sıralarında yer alıyor. Geçen yıl Tarım ve Orman Bakanlığı’nın çıkardığı bal haritasında Zara da yer almıştır. Yağmurlar bal üretimini etkiliyor. Yağmurlar devam ederse geçen sene bin 400 ton olan bal üretimimiz bu yıl düşer. Yağmurdan dolayı arı, yaylıma çıkamadı. Umarım havalarımız güneşli gider ve arıcılarımızın yüzü güler” diye konuştu.

"Arıların kovanın içinde kalması olumsuz etkiliyor"

Sivas’ın Zara ilçesine Bağlı Ütükyurdu köyünde 35 senedir bal üreticiliği yaptığını söyleyen Yunus Bedir, “Verim geçen seneye göre biraz az olacak. Sebebi ise yağışlı havalar. Arıların kovanın içinde kalması olumsuz etkiliyor. Havalar yağmurlu olunca oğul verir, oğul verince de bal olmaz. Yağmur yağdıkça arı stres yapıyor. Ağustos ayının 15’inden önce alınan bal kaliteli olmaz. Ağustos’un 15’inde başlarız Eylül ayının 15’i gibi biter. Zara’da 10-12 bin çiçek var. Çiçek çeşidi bol olunca bal da bol oluyor. Zara Balı’nın geçen yıl Coğrafi İşaret tescilini aldık” ifadelerine yer verdi.

"Havalar yağmurlu olunca arılar strese giriyor"

Yağmurlu havalarda arıların kovandan çıkamadığını söyleyen Metehan Bedir, “Bu yıl yağışlı geçtiği için biraz sıkıntı yaşayacak gibiyiz. Ters yel, kaba yel, poyraz olsun bunlar etkiliyor. Havalar yağmurlu olunca strese giriyorlar. Biraz öncede oğul verdi bir kovan, o da bizim zararımıza oluyor tabi. Geçen seneye göre rekoltede düşüş olur. Bir kovan normalde 30 kilo getiriyorsa bu sene 12 kilo civarı getirir” dedi.

İHA

Kayseri Gündem
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