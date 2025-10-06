'Tesisat Sizden, Kombi Bizden' projesine başvurular başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehrin daha temiz ve yaşanabilir bir kent haline gelmesi adına yürüttüğü projelerine devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, çevre kirliliğini azaltmaya yönelik sürdürdüğü "Tesisat Sizden, Kombi Bizden" projesinin 2026 yılı başvurularını almaya başladı.

Hava kirliliği ile mücadele amacıyla devam eden bu proje, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından da destekleniyor. İlgili ilçelerde ikamet eden ve katı yakıttan doğalgaza geçiş yapan vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı kombi desteğinden faydalanabilecekler.

Başvurular, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesi üzerinden yapılacak olup, tapu sahibi tarafından işlemler gerçekleştirilecek. Projeye başvurmak isteyen vatandaşlar, detaylı bilgiye basvuru.kayseri.bel.tr adresinden ulaşabilecek. Ayrıca, başvuru süreci ve proje ile ilgili her türlü soru için, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili departmanlarıyla iletişime geçmek mümkün olacak. İletişim için telefon numarası, 0 (352) 222 69 73 (Dahili: 3205 veya 3229) aranabilecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehri daha sağlıklı bir yaşam alanına dönüştürmek ve çevreye duyarlı projelerle vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için çalışmalarını sürdürüyor.