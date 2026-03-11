Tesisatçılar Günü'nde 'Tesisat Sağlıktır': 'Geleceğimizi ve Suyumuzu Koruyoruz '

Başkan Vural, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Dünya Sağlık Örgütü’nün de kabul ettiği üzere, modern toplumların sağlığı güvenli su temini ve atık suyun doğru tahliyesi üzerine kuruludur. Bugün kutladığımız Dünya Tesisatçılar Günü, sadece bir mesleği anmak değil; temiz suya erişimi sağlayan ve hastalıkların yayılmasını engelleyen tesisatçılarımızın halk sağlığı için ne kadar vazgeçilmez olduğunu bir kez daha hatırlatmak içindir."

"2026 yılı itibarıyla iklim değişikliğinin etkilerini daha derinden hissettiğimiz bu günlerde, her damla suyun önemi artmıştır. Yanlış projelendirilen veya ehil olmayan ellerce yapılan tesisatlar, ciddi su israflarına neden olmaktadır. Kayseri Sıhhi Tesisatçılar Odası olarak, su kaynaklarımızı korumak için yüksek teknolojili ve verimli sistemlerin yaygınlaştırılması noktasında, teknolojiyi yakından takip ediyoruz."

Kritik Uyarı: "Belgesiz Ustaya Güvenmeyin"

Başkan Vural, vatandaşları kayıt dışı çalışan ve ustalık belgesi olmayan kişiler konusunda da uyardı: "Evlerimizin ve iş yerlerimizin damarları olan tesisat sistemlerini ehil olmayan kişilere teslim etmek, hem maddi zarara hem de sağlık risklerine davetiye çıkarmaktır. Vatandaşlarımızdan ricamız, odaya kayıtlı, yetki belgesi bulunan gerçek ustalarla çalışmalarıdır. Unutulmamalıdır ki; doğru tesisat hayat kurtarır, yanlış tesisat ise sağlığımızı ve bütçemizi tehdit eder."