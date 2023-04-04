Teşkilatlarda ‘ithal aday’ korkusu

Yaklaşan seçimler öncesi Milletvekili adaylarının Genel Merkez tarafından belirlenme sürecinde, siyasi partilerin il teşkilatlarında üstten ithal aday atanması korkusu sardı.

Milletvekili adaylarını belirlemek ve aday adaylarını genel merkezlerine sağlıklı bir şekilde ulaştırmak için çaba harcayan il teşkilatları için en büyük kâbus, kendilerinin önermiş olduğu adaylar dışında Kayseri ile hiç ilgisi olamayan adayların genel Merkez tarafından listeye konulması.

Aday belirlemek için yapılan temayül yoklamalarının teşkilatlarda oluşturduğu gizem ve kaos devam ederken, teşkilatların onayı, bilgisi ve tensibi çoğu zaman Genel merkezlerin iradesi altında eziliyor.

Genel Merkez tarafından listeye konulan adayların hem tanıtılması hem de tabana kabul ettirilmesi parti teşkilatlarının işini zorlaştırıyor hatta bu nedenle kırılmalar ve küsmeler meydana geliyordu.

Kayseri’de hiçbir taban karşılığı olmayan, Kayseri’yi ve Kayserilileri hiç tanımayan ithal adayların seçildikleri ile herhangi bir katkılarının olmadığı tecrübesinden dolayı, Kayserililer ithal aday istemiyorlar.

