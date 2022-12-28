Tespih fiyatlarını malzeme ve işçilik süreleri belirliyor

Her yaşta insanın ilgi odağı olan tespihler, tespihçi Mustafa Kalaycıgil’in eliyle büyük bir titizlikle hazırlanıyor. 8 yıldır tespih ustalığı yapan Kalaycıgil’in yaptığı tespihler büyük ilgi görüyor. Tespihe 15-20 yıldır merakının olduğunu 7-8 yıldır da aktif olarak tespih yaptığını dile getiren Kalaycıgil, “El yapımı tespihler genelde sade ve işçilikli olarak 2’ye ayrılır. Ben genelde işçilikli, oymalı olanı yapmayı seviyorum. Sade tespih fazla yapmıyorum. Tabi bu talebe göre değişiyor. Kimisi sade tespih seviyor, kimisi oymalı seviyor, kimisi taneleri oymalı ya da komple oymalı seviyor. Bazıları da sap sade dümdüz, tertemiz şekilde seviyor” şeklinde konuştu.

‘TESPİH İŞÇİLİĞİNDE ZAMAN UZADIKÇA, FİYATI DA ARTIYOR’

Tespih fiyatlarını malzeme ve işçilik süresi uzunluğunun belirlediğini ifade eden Kalaycıgil, “İşçiliği çoksa, işlemeli bir tespih ise, bu tespihlerde zaman uzadıkça zamanla doğru orantılı olarak pahası da artıyor. Sade tespihin işçiliği ile komple oymalı tespihin işçiliği hem zaman açısından farklı hem de fiyat açısından farklı. Kimisi 4-5 gün sürer. Benim bazı yaptığım komple oymalı tespihler var, onların işçiliği ise aşağı yukarı 50 – 60 gün sürdüğü oluyor” ifadelerini kullandı.

Bir tespih ömrünün, kullanıma ve verilen değere bağlı olduğunu belirten Kalaycıgil, “Gençlerimizin cebine göre 150 – 200 liraya alacağı tespihlerin fazla işçiliği olmuyor. Ama sonuç olarak gençler tespihi çok seviyorlar. Profesyonel koleksiyonerler daha özel ve işçilikli tespihler istiyorlar. Ben genelde kuka yapıyorum. Doğal bir malzeme. Kehribar çalışıyorum. Bir tespihin ömrü onu kullanmanıza, özen göstermenize ve ona verdiğiniz değer bağlıdır” diye konuştu.