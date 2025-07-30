“Tespih tercihi kişiye göre değişebilir”

2019 yılında Medrese’de tespih ustalığına başlayan Kalaycıgil, 2015 yılından beri tespih işiyle uğraşıyor. Tespih yapımında genelde ağaç grubunu kullandığını ifade eden Kalaycıgil, “Mahlasım Medreseli Mustafa. Burada el işi, oymalı tespihler yapıyorum. 2016 yılına kadar kuyumculuk yaptım. Ardından 2019 yılında Medrese’ye geldim. 2015 yılından beri tespih işiyle uğraşıyorum. Ben gelen siparişe göre çalışıyorum. Genelde malzemelerimiz ağaç grubu oluyor. Mesela kuka Brezilya’dan geliyor. Antibakteriyel bir özelliği var. Osmanlı döneminde doktorlar bile kullanmışlar. Ömür boyu kullanılabilecek, kolay kolay bozulmayacak bir malzeme” diye konuştu.

Tesbihin yapım sürecini anlatan Tespih Ustası Mustafa Kalaycıgil şöyle konuştu: “Bize ham şekilde geliyor. Biz onları tespih yapacağımız ölçüde kesiyoruz. Ardından dışarıda kasnak makinesinden geçiriyoruz. Tanelerini ve imamesini yapmak suretiyle devam edip cilalıyoruz. Oyma yapılacaksa oymasını yapıyoruz. Tespihin serüveni bu şekilde.”

‘GÖZE HOŞ GÖRÜNEN TESBİH UCUZ OLABİLİR’

Çekmek için yapılan tespihlerin yanında, vitrine koyup sergilenen tespihlerin di olduğunu belirten Kalaycıgil şöyle konuştu: “Güzel tespih kişiye göre ve ne kadar anladığınıza göre değişir. Yani göze hoş görünen tespih ucuz olabilir. Şimdi koleksiyonluk olan tespihler var. Komple taneleri oymalı olanlar var. Onlar raflarda sergileniyor. Ele alınıp bakılıyor, ardından rafa kaldırılıyor. Orada anıt gibi duruyor.”

‘KULLANILAN ESKİ MALZEMERİ TESBİHE DÖNÜŞTÜRÜYORUZ’

Eskiden kullanılan malzemeleri dönüştürüp tespih yapımında kullandıklarını belirten Kalaycıgil, “Ağaç grubunun dışında bakalit malzemeler var. Bunlar yaklaşık 100 yaşında. Kullandığımız malzeme eski bir oyun taşı. Tespih dünyasında katalin diye geçer. Bu oyun taşlarını kesip dönüştürmek suretiyle tespih yapıyoruz. Yani kullanılan eski malzemeleri tespihe dönüştürüyoruz” ifadelerinde bulundu.