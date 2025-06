Teşrik Tekbirlerini Unutmayalım!

Kurban Bayramı yaklaşırken milyonlarca Müslüman için manevi bir ibadet olan Teşrik Tekbirleri yeniden gündeme geldi. Teşrik Tekbirleri, Kurban Bayramı arefesinin sabah namazıyla başlar ve bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar devam eder. İkindi namazında da bu tekbir getirilir. Hanefî mezhebine göre bu süre zarfında, farz namazlardan sonra bir defa "Allahu Ekber" diyerek teşrik tekbiri getirmek kadın-erkek her Müslümana vaciptir. Toplamda 23 vakit farz namazın ardından, selamdan hemen sonra bu tekbir söylenir. Peygamber Efendimiz’in (s.a.s.) uygulamasına dayanan bu ibadet, bayramın manevi coşkusunu yüceltmek amacı taşır.

TEŞRİK TEKBİRİ NASIL GETİRİLİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre Teşrik Tekbiri şu şekilde okunur: "Allahu ekber Allahu ekber, Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahi'l-hamd" Türkçe meali ise şöyledir: "Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Allah'tan başka ilâh yoktur. O Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Hamd Allah'a mahsustur."