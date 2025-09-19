Test sürüşünde kaza: Zarar kime ait?

Otomobili arıza verdiği zaman aracını tamire götüren vatandaşlar araçlarının test sürüşüne çıktığı zaman olası bir kaza durumunda zararın kime ait olduğunu merak ediyor. Peki test sürüşü sırasında meydana gelen kazalarda aracın zararını kimin karşılar?

Test sürüşünde kaza: Zarar kime ait?
Otomobili arıza verdiği zaman sanayiye tamire götüren vatandaşlar araçlarının test sürüşüne çıktığı zaman olası bir kaza durumunda zararın kime ait olduğunu merak ediyor. Uzmanlara göre, bu durumda sorumluluk farklı şekillerde değerlendiriliyor. Çoğu araç bayisi, test sürüşleri için özel sigorta poliçesi yaptırıyor. Bu durumda kazadan doğan zarar sigorta kapsamında karşılanabiliyor. Eğer kaza, sürücünün açık ihmali veya kurallara aykırı davranışı sonucu meydana geldiyse, mal sahibi zararını sürücüden talep edebiliyor. Test sürüşündeki araç kaskolu ise hasar kasko tarafından ödeniyor. Ancak kasko şirketi, sürücünün ağır kusuru varsa masrafları kişiden talep edebiliyor. Sigorta uzmanları, test sürüşüne çıkmadan önce mutlaka aracı denemek isteyen kişinin bilgilendirilmesi gerektiğini vurguluyor. Ayrıca, galeri ve sürücü arasında yapılacak kısa bir sorumluluk sözleşmesinin, olası anlaşmazlıkların önüne geçeceği belirtiliyor.

