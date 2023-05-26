Teyzelerin 'Erdoğan' sevgisi

Kayseri’nin Develi ilçesinde yaşayan 2 kadın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a olan sevgilerini, "Allah başımızdan eksik etmesin" diyerek gösterdi.

İlçeye bağlı Sindelhöyük Mahallesi Devetepesi Mezrasında hayvancılıkla geçimini sağlayan Nurdagül Sınırtepe ve Bayremiye Aydınlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a olan sevgisini kurdukları cümleler ile gösteriyor. Pazar günü yapılacak olan seçimlerde de Erdoğan’a dua eden Sınırtepe ve Aydınlı, "Allah, Recep Tayyip Erdoğan’ı başımızdan eksik etmesin" dedi.

Hayvancılıkla geçimini sağlayan 60 yaşındaki Nurdagül Sınırtepe; "Allah Tayyip Erdoğan’ı başımızdan eksik etmesin, Allah yardım eylesin. İnşallah zafer bizim. Allah bayrağımızın indirmesin, ezanımızı susturmasın, düşmanlarımıza fırsat vermesin" ifadelerini kullandı.

Bayramiye Aydınlı ise; "Seninleyiz reis, yola devam inşallah" diyerek, sevgisini gösterdi.