TFF 2. Lig: Kırşehir FK: 1 - Ankara Demirspor: 0
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Kırşehir FK, evinde oynadığı ikinci yarının açılış maçında Ankara Demirspor'u 1-0 mağlup etti.
- 15.01.2023 17:11
- Güncelleme: 15.01.2023 17:11
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta Kırşehir FK, evinde oynadığı ikinci yarının açılış maçında Ankara Demirspor’u 1-0 mağlup etti.
Stat: Ahi Stadı
Hakemler: Murat Türkoğlu xx Cankut Gönenç xx Sabri Üstünel xx
Kırşehir Futbol Kulübü: Kadem Burak Yaşar xx Doğacan Diker xxx (Fatih Kızılay dk. 90+3 ?), Zihni Temelci xx, Savaş Yorulmaz (Hacı Mustafa Karabulut dk 67 x), Ahmet Üner xx, Hakan Erçelik xx, Muhammed Haşim Çoban xx (Taylan Özgür dk. 67 x), Sırat Yeşilördek xx, Faruk Öcal xx, İsmet Benli xx, Ahmet Sun xx (Sinan Altınel dk. 90 ?)
Ankara Demirspor: Ömercan Avcı x, Hüseyin Eren Bektaş x, Alperen Kuyubaşı x, Abdullah Çelik x, Harun Aydın x (Nicklas Emre Alıcı dk. 90 +3 ?), Mert Örnek xx, Mervan Yusuf Yiğit xx, Burhan Arman x (Mehmet Küçükdurmuş dk. 72 x), İrfan Akgün x (Oktay Aydın dk. 72 x), Kadir Taşoğlu xx (Ahmet Sivri dk. 78 x), Ümit Yasin Arslan x
Gol : Doğacan Diker (dk. 79) (Kırşehir FK)
Sarı Kartlar : İsmet Benli (Kırşehir FK), Abdullah Çelik, Kadir Taşoğlu (Ankara Demirspor)