TFF 3. Lig 1. Grup

TFF 3. Lig 1. Grupta ligin 3. haftasında Ayvalıkgücü Belediyespor ile Talasgücü Belediyespor karşılaştı. 3 golün atıldığı zorlu 90 dakikada kazanan 2-1'lık sonuçla Ayvalıkgücü Belediyespor oldu.

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  • 24.09.2023 10:17
  • Güncelleme: 24.09.2023 10:54
TFF 3. Lig 1. Grup
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

TFF 3. Lig 1. Grupta ligin 3. haftasında Ayvalıkgücü Belediyespor ile Talasgücü Belediyespor karşılaştı. 3 golün atıldığı zorlu 90 dakikada kazanan 2-1’lık sonuçla Ayvalıkgücü Belediyespor oldu.

Stat: Ayvalık Hüsnü Uğural Stadyumu

Hakemler: Aykut Sergin, Ersin Erbay, Ediz Yılmaz

Ayvalıkgücü Belediyespor: Ramazan Özkanlı, Samet Önger, Polat Güren, İlker Cihan (Yakup Durmaz xx dk.90+2) Davut Babur, Oğuz Aksoy, Yunus Emre Aydemir, Tugay Yıldırım (Serhat Hürriyet dk.90+2), Hamit Kurt, Ali Habeşoğlu (Hüseyin Fıstıkcı dk.53), Kemal Akbaba, (Gökhan Hüner dk.79)

Talasgücü Belediyespor: Çağrı Tanrıbilir, Enes Eliaçık, Erkan Kapar, Ahmet Şahbaz, Mahmuthan Samet Acar (Murat Karadeniz dk.84), Berkay Öztuvan (Emir Özsoy dk.83), Kerem Ersin, (Taylan Özgün dk.46), Mert Sarı, Süleyman Çelik (M. Emir Yıldırım dk.85), Akın Arıcan, Canberk Soykuvvet, (dk.45+1 Ercan Çiftçi)

Goller: Tugay Yıldırım (dk.45+2), Hüseyin Fıstıkcı (dk.90+8) (Ayvalıkgücü Belediyespor), Taylan Özgün dk.90+6 (Talasgücü Belediyespor)

Sarı Kartlar: Hamit Kurt, Tugay Yıldırım, Ramazan Özkanlı (Ayvalıkgücü Belediyespor), Canberk Soykuvvet, Ahmet Şahbaz (Talasgücü Belediyespor)

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