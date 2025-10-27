TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: 'Profesyonel liglerde 571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabı var'

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu basın toplantısı düzenledi. Başkan Hacıosmanoğlu yaptığı açıklamada, “Profesyonel liglerde 571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabı var. 152'si aktif olarak bahis oynuyor. Profesyonel liglerde 571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabı var. Bunların 152'si aktif olarak bahis oynuyor. Yedi üst klasman hakem, 15 üst klasman yardımcı hakem, 36 klasman hakem, 94 klasman yardımcı hakem. Bunların içinde 10 hakemin 10 binin üzerinde bahis oynadığı, bir hakemin tek başına 18.227 kez oynadığı, 42 hakemin ayrı ayrı 1000'in üzerinde futbol müsabakasında bahis oynadığı, bazı hakemlerin tek bir seferlik maç oynadığı tespit edilmiştir” dedi.